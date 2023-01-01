Греція надала Україні 20 БМП і боєприпаси





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На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.



Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.



Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Греції.На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України.

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