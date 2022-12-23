У луцькому зоопарку показали лосеня, яке знайшли біля ковельської траси. ВІДЕО





Тварину знайшли ще у травні 2022-го на Ковельській трасі. Побачив її обабіч дороги водій-далекобійник. Лосеня не могло самостійно звестися на ноги, мами поруч не було, - повідомляє



До Луцького зоопарку тварину доставили ковельські волонтери. "Маля прибуло дуже знесилене. У нього на той час ще навіть не відпала пуповина, що дозволяло стверджувати – лосеняті 3-5 днів від народження", – зазначили на сторінці зоопарку.



Працівники взялися виходжувати лосеня, яке одразу назвали "Лапка". "Найперше – зорганізували цілодобове, з інтервалами у 2-3 години, годування Обробили тіло препаратами від кліщів, бо, повірте, на тварині майже не було живого місця…", додають доглядальники.



Зараз лосеняті вже 10-й місяць. Тварина гуляє, їсть, п’є і "іноді дівчинка показує характер". Лапку перевели на вигул у відкритому вольєрі.



Як зазначили у зоопарку, боротьба за життя лосеняти була тривалою та нелегкою. Довгий час тварина була у критичному стані, тому, – пояснюють працівники закладу, – не повідомляли про маля раніше.



Зважаючи на стан лосеняти працівники зоопарку просять відвідувачів не забувати про заборону годування тварин у вольєрах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку показали 10-місячне лосеня на кличку "Лапка", яке працівники виходжували з народження. Світлини лосеняти опублікували на сторінці закладу.Тварину знайшли ще у травні 2022-го на Ковельській трасі. Побачив її обабіч дороги водій-далекобійник. Лосеня не могло самостійно звестися на ноги, мами поруч не було, - повідомляє "Суспільне Волині". До Луцького зоопарку тварину доставили ковельські волонтери. "Маля прибуло дуже знесилене. У нього на той час ще навіть не відпала пуповина, що дозволяло стверджувати – лосеняті 3-5 днів від народження", – зазначили на сторінці зоопарку.Працівники взялися виходжувати лосеня, яке одразу назвали "Лапка". "Найперше – зорганізували цілодобове, з інтервалами у 2-3 години, годування Обробили тіло препаратами від кліщів, бо, повірте, на тварині майже не було живого місця…", додають доглядальники.Зараз лосеняті вже 10-й місяць. Тварина гуляє, їсть, п’є і "іноді дівчинка показує характер". Лапку перевели на вигул у відкритому вольєрі.Як зазначили у зоопарку, боротьба за життя лосеняти була тривалою та нелегкою. Довгий час тварина була у критичному стані, тому, – пояснюють працівники закладу, – не повідомляли про маля раніше.Зважаючи на стан лосеняти працівники зоопарку просять відвідувачів не забувати про заборону годування тварин у вольєрах.

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