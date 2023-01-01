Захисники за добу ліквідували ще 690 загарбників
Сьогодні, 09:10
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 139 770 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
танків – 3 290 (+4) од,
бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од,
артилерійських систем – 2 303 (+4) од,
РСЗВ – 466 (+0) од,
засобів ППО – 236 (+2) од,
літаків – 298 (+0) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,
спеціальної техніки – 219 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
танків – 3 290 (+4) од,
бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од,
артилерійських систем – 2 303 (+4) од,
РСЗВ – 466 (+0) од,
засобів ППО – 236 (+2) од,
літаків – 298 (+0) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,
спеціальної техніки – 219 (+1) од.
Дані уточнюються.
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