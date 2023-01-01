Захисники за добу ліквідували ще 690 загарбників

Захисники за добу ліквідували ще 690 загарбників
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 139 770 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,

танків – 3 290 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од,

артилерійських систем – 2 303 (+4) од,

РСЗВ – 466 (+0) од,

засобів ППО – 236 (+2) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0) од,

крилатих ракет – 857 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,

спеціальної техніки – 219 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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