На Волині браконьєри вбили козулю і намагалися уникнути відповідальності

11 лютого поблизу села Сьомаки, що на Ковельщині, виявили тушу козулі, застрелену браконьєрами.Про цестало відомо з власних джерел. Поліський лісовий офіс журналістам видання цю інформацію підтвердив.«Працівники єгерської служби філії «Ковельське лісове господарство» виявили порушників та допомогли поліції довести їх причетність.Сталося це під час рейду», – зазначають у пресслужбі.Додають, що браконьєри потрапили в поле зору лісової охорони практично одразу після того, як застрелили тварину.«Чоловіки намагалися уникнути відповідальності. Але і їхні особи, і самі події вдалося зафіксувати з допомогою камер. Це й допомогло розкрити справу», – йдеться у повідомленні.У пресслужбі підкреслюють, що винуватці понесуть відповідальність та мають сплатити нанесені збитки 32 тисячі гривень.За інформацією видання, до злочину причетні місцеві браконьєри, які раніше залишалися без покарання. Тож журналісти ВолиньPost стежитимуть за розвитком подій і уже підготували запит до поліції. Деталі повідомимо згодом.