Постачання Україні винищувачів розглядатимуть через 3-4 місяці, – міністр оборони Німеччини

Борис Пісторіус заявив, що наразі питання про постачання винищувачів Україні не в центрі уваги.



Як він заявив в інтерв’ю Tagesschau, питання винищувачів, безумовно, буде обговорюватися в Брюсселі, але для обговорення має бути забезпечено безпеку повітряного простору над Україною, пише



"Якщо небо над Україною буде безпечним найближчі три-чотири місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки, зокрема, лише тоді використання бронетанкових частин має сенс", – сказав він.



Після того як було розблоковано постачання західних танків в Україну, Київ посилив заклики передати також бойові літаки і далекобійні снаряди. Окремі країни, як Польща, Франція, Нідерланди не виключали постачання винищувачів в Україну. Водночас Великобританія заявила, що не зможе швидко передати Україні бойові літаки, а Німеччина виступила категорично проти таких поставок. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи постачання Україні винищувачів, застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок" та заговорив про загрозу того, аби війна в Україні "не перетворилася на війну між РФ і НАТО". Він також розкритикував обговорення постачання Україні винищувачів.



Очікувалося, що авіація стане головною темою засідання у форматі "Рамштайн" в лютому. Та за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України голова оборонного відомства США Ллойд Остін заявив, що не може оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччинизаявив, що наразі питання про постачання винищувачів Україні не в центрі уваги.Як він заявив в інтерв’ю Tagesschau, питання винищувачів, безумовно, буде обговорюватися в Брюсселі, але для обговорення має бути забезпечено безпеку повітряного простору над Україною, пише УНІАН "Якщо небо над Україною буде безпечним найближчі три-чотири місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки, зокрема, лише тоді використання бронетанкових частин має сенс", – сказав він.Після того як було розблоковано постачання західних танків в Україну, Київ посилив заклики передати також бойові літаки і далекобійні снаряди. Окремі країни, як Польща, Франція, Нідерланди не виключали постачання винищувачів в Україну. Водночас Великобританія заявила, що не зможе швидко передати Україні бойові літаки, а Німеччина виступила категорично проти таких поставок. Канцлер Німеччини, коментуючи постачання Україні винищувачів, застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок" та заговорив про загрозу того, аби війна в Україні "не перетворилася на війну між РФ і НАТО". Він також розкритикував обговорення постачання Україні винищувачів.Очікувалося, що авіація стане головною темою засідання у форматі "Рамштайн" в лютому. Та за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України голова оборонного відомства СШАзаявив, що не може оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16.

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