У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:32
14 лютого близько полудня до Служби 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Соборності в Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі на третьому поверсі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері у помешкання, увійшли в квартиру й відчинили балконні двері.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері у помешкання, увійшли в квартиру й відчинили балконні двері.
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