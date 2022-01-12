У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників

У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників
14 лютого близько полудня до Служби 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Соборності в Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі на третьому поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері у помешкання, увійшли в квартиру й відчинили балконні двері.

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Теги: Луцьк, рятувальники, дитина, балкон
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