У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері у помешкання, увійшли в квартиру й відчинили балконні двері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 лютого близько полудня до Служби 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Соборності в Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі на третьому поверсі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері у помешкання, увійшли в квартиру й відчинили балконні двері.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію