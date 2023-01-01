Підлітка вбило струмом: розповіли деталі трагедії на Ковельщині

Підлітка вбило струмом: розповіли деталі трагедії на Ковельщині
У Ковельському районі людська безпечність спричинила аварійну ситуацію в електромережі, де загинув 16-річний підліток.

Про це розповіли у Волиньобленерго.

У п’ятницю 10 лютого о 13:15 аварійно вимкнулася повітряна лінія 110 кВ Головне–Шацьк. Під час огляду лінії енергетики виявили велику гілку тополі, яка лежала на проводі в прольоті опор №26–27.

Після цього Любомльську філію ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили з поліції про смертельний нещасний випадок із жителем с. Крушинець 2006 року народження, який самовільно без повідомлення в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок високорослої тополі з метою заготовки бруньок.

Високовольтні лінії електропередач (ЛЕП) особливо небезпечні тим, що вражають на відстані, тому наближатися до них небезпечно. Для обмеження будь-яких дій поблизу ЛЕП чинним законодавством визначені «охоронні зони» електричних мереж.

Наголошують, що в охоронних зонах заборонено виконувати будь-які дії, які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їхні пошкодження або нещасні випадки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбило струмом, Ковельщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі
Сьогодні, 11:20
ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков
Сьогодні, 11:08
Підлітка вбило струмом: розповіли деталі трагедії на Ковельщині
Сьогодні, 11:04
У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:32
Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна, – ГУР
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
На Волині священник хотів взяти на поруки підозрюваного у зґвалтуванні На Волині священник хотів взяти на поруки підозрюваного у зґвалтуванні
08 лютий, 12:30
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
07 лютий, 18:00
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
31 січень, 11:56
Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень Волинянин незаконно нарубав лісу на 40 тисяч гривень
19 січень, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі
Сьогодні, 11:20
 0
ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков
Сьогодні, 11:08
 0
Підлітка вбило струмом: розповіли деталі трагедії на Ковельщині
Сьогодні, 11:04
 0
У Луцьку дворічна дитина зачинила за мамою балконні двері в квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:32
 0
Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна, – ГУР
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8