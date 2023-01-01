Підлітка вбило струмом: розповіли деталі трагедії на Ковельщині



Про це



У п’ятницю 10 лютого о 13:15 аварійно вимкнулася повітряна лінія 110 кВ Головне–Шацьк. Під час огляду лінії енергетики виявили велику гілку тополі, яка лежала на проводі в прольоті опор №26–27.



Після цього Любомльську філію ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили з поліції про смертельний нещасний випадок із жителем с. Крушинець 2006 року народження, який самовільно без повідомлення в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок високорослої тополі з метою заготовки бруньок.



Високовольтні лінії електропередач (ЛЕП) особливо небезпечні тим, що вражають на відстані, тому наближатися до них небезпечно. Для обмеження будь-яких дій поблизу ЛЕП чинним законодавством визначені «охоронні зони» електричних мереж.



Наголошують, що в охоронних зонах заборонено виконувати будь-які дії, які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їхні пошкодження або нещасні випадки.

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Про це розповіли у Волиньобленерго.У п’ятницю 10 лютого о 13:15 аварійно вимкнулася повітряна лінія 110 кВ Головне–Шацьк. Під час огляду лінії енергетики виявили велику гілку тополі, яка лежала на проводі в прольоті опор №26–27.Після цього Любомльську філію ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили з поліції про смертельний нещасний випадок із жителем с. Крушинець 2006 року народження, який самовільно без повідомлення в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок високорослої тополі з метою заготовки бруньок.Високовольтні лінії електропередач (ЛЕП) особливо небезпечні тим, що вражають на відстані, тому наближатися до них небезпечно. Для обмеження будь-яких дій поблизу ЛЕП чинним законодавством визначені «охоронні зони» електричних мереж.Наголошують, що в охоронних зонах заборонено виконувати будь-які дії, які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їхні пошкодження або нещасні випадки.

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