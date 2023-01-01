Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі

Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі
Вранці 15 лютого близько 10:00 російська армія завдала удару по Покровську на Донеччині. Снаряд влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією є поранені серед мирних жителів.

Про це Суспільному повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

"О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені", — розказав він.

На місці події вже працюють рятувальники, які розбирають завали.
Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Покровську: є постраждалі

Нагадаємо, що ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців.

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Теги: Росія, Україна, війна, Покровськ
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