ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков





Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає



За його словами, техніка не може просто так зайти в Україну. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання.



"Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники будуть готові до наступу на західній техніці за декілька місяців.Про це заявив міністр оборони, передає Цензор.НЕТ За його словами, техніка не може просто так зайти в Україну. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання."Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.Нагадаємо, що постачання Україні винищувачів розглядатимуть через 3-4 місяці , як заявив міністр оборони Німеччини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію