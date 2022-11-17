ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков

ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков
Українські захисники будуть готові до наступу на західній техніці за декілька місяців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, техніка не може просто так зайти в Україну. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання.

"Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що постачання Україні винищувачів розглядатимуть через 3-4 місяці, як заявив міністр оборони Німеччини.


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Теги: Танки, ЗСУ, контрнаступ
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