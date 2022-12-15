У Нововолинську затримали торговця бупренорфіном
Сьогодні, 11:32
29-річний житель Нововолинська збував наркотичні засоби шляхом продажу «з рук в руки».
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
14 лютого в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели у нього оперативну закупівлю «бупренорфіну», що належить до наркотичних засобів.
Під час обшуку в особистих речах правоохоронці виявили та вилучили 96 таблеток білого кольору в заводських блістерах з надписом «бупренорфін» котрі зберігав при собі з метою збуту. Наркоторговець затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Волинянину слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
14 лютого в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели у нього оперативну закупівлю «бупренорфіну», що належить до наркотичних засобів.
Під час обшуку в особистих речах правоохоронці виявили та вилучили 96 таблеток білого кольору в заводських блістерах з надписом «бупренорфін» котрі зберігав при собі з метою збуту. Наркоторговець затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Волинянину слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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