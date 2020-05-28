На Волині 16-річного хлопця вбило струмом

На Волині 16-річного хлопця вбило струмом
У селі Нудиже Головненської громади Ковельського району 16-річного хлопця вбило струмом.

Трагічний випадок трапився у п'ятницю, 10 лютого. Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.

Інформацію підтвердили у прес-службі поліції Волині.

«До поліції надходило повідомлення про ураження струмом 16-річного підлітка, від чого він помер. Внесено відомості за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок». Усі обставини з‘ясовуються», - повідомили у поліції.

Відомо, що загиблого підлітка звати Дмитро Карпук, йому 16 років. Він був жителем села Крушинець, навчався в 11 класі.

Про смерть підлітка також повідомили у Нудиженському ліцеї, де він навчався.

«В наш ліцей прилетіла страшна звістка. Трагічно загинув учень 11 класу Карпук Дмитро. Приносимо співчуття сім'ї загиблого, родичам, друзям і всім хто знав Діму», - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, струм, підліток, смерть
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