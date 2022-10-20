Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*
Сьогодні, 10:32
У популярній мережі напівфабрикатів від ресторатора «Сам Удома» розпочалася літня акція на пельмені зі свининою та куркою і вареники з картоплею.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів засновник бренду Роман Хорзов.
Окрім того, Хорзов зазначив, що великі крафтові виробництва та магазини «Сам Удома» тепер представлені не тільки в Луцьку, а й в Одесі (5 магазинів) та Києві (20 магазинів).
Бренд від ресторатора постійно розвивається і впроваджує цікаві новинки в асортимент, серед яких – лінійка вареників та пельменів «Традиційні»: страви і продукти, створені на основі традиційних домашніх рецептів. Наразі у продажу – «Традиційні» вареники з товченою картоплею та «Традиційні» пельмені зі свининою та куркою.
Приємно вражають і ціни. З нагоди запуску нової лінійки продукції 1 кілограм вареників з картоплею коштує всього 45 гривень. А кіло пельменів з якісним м’ясом (свинина-курка) – 95. Аналогів за співвідношенням ціна/якість, переконують, у Луцьку просто не знайти.
«Якість продукції – наш головний пріоритет! – наголошує ресторатор Роман Хорзов. – І те, що така низька ціна не означає, що якість якась не відповідна. Там все дуже добротне! Просто у такий спосіб ми хочемо нашим клієнтам дати посмакувати новинками за приємною ціною. Тому запровадили таку акцію. Це нова лінійка продукції «Традиційні» – як колись бабусі робили. Все по-простому, але водночас дуже смачне».
Тож поспішайте встигнути спробувати якісні вареники та пельмені за найнижчими у Луцьку цінами.
Увага! Кількість акційних товарів обмежена!
Нагадуємо адреси магазинів «Сам Удома» в Луцьку:
• вул. Набережна, 10;
• вул. Липинського, 11;
• вул. Грушевського, 1;
• вул. Кравчука, 17;
• бульвар Дружби народів, 7;
• вул. Гордіюк, 49 (р-к «Північний»);
• пр-кт Відродження, 1а (р-к «Лучеськ»);
• вул. Сенаторки Левчанівської, 13 («Старий Ринок»).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів засновник бренду Роман Хорзов.
Окрім того, Хорзов зазначив, що великі крафтові виробництва та магазини «Сам Удома» тепер представлені не тільки в Луцьку, а й в Одесі (5 магазинів) та Києві (20 магазинів).
Бренд від ресторатора постійно розвивається і впроваджує цікаві новинки в асортимент, серед яких – лінійка вареників та пельменів «Традиційні»: страви і продукти, створені на основі традиційних домашніх рецептів. Наразі у продажу – «Традиційні» вареники з товченою картоплею та «Традиційні» пельмені зі свининою та куркою.
Приємно вражають і ціни. З нагоди запуску нової лінійки продукції 1 кілограм вареників з картоплею коштує всього 45 гривень. А кіло пельменів з якісним м’ясом (свинина-курка) – 95. Аналогів за співвідношенням ціна/якість, переконують, у Луцьку просто не знайти.
«Якість продукції – наш головний пріоритет! – наголошує ресторатор Роман Хорзов. – І те, що така низька ціна не означає, що якість якась не відповідна. Там все дуже добротне! Просто у такий спосіб ми хочемо нашим клієнтам дати посмакувати новинками за приємною ціною. Тому запровадили таку акцію. Це нова лінійка продукції «Традиційні» – як колись бабусі робили. Все по-простому, але водночас дуже смачне».
Тож поспішайте встигнути спробувати якісні вареники та пельмені за найнижчими у Луцьку цінами.
Увага! Кількість акційних товарів обмежена!
Нагадуємо адреси магазинів «Сам Удома» в Луцьку:
• вул. Набережна, 10;
• вул. Липинського, 11;
• вул. Грушевського, 1;
• вул. Кравчука, 17;
• бульвар Дружби народів, 7;
• вул. Гордіюк, 49 (р-к «Північний»);
• пр-кт Відродження, 1а (р-к «Лучеськ»);
• вул. Сенаторки Левчанівської, 13 («Старий Ринок»).
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