Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*

У популярній мережі напівфабрикатів від ресторатора «Сам Удома» розпочалася літня акція на пельмені зі свининою та куркою і вареники з картоплею.Про церозповів засновник брендуОкрім того, Хорзов зазначив, що великі крафтові виробництва та магазини «Сам Удома» тепер представлені не тільки в Луцьку, а й в Одесі (5 магазинів) та Києві (20 магазинів).Бренд від ресторатора постійно розвивається і впроваджує цікаві новинки в асортимент, серед яких – лінійка вареників та пельменів «Традиційні»: страви і продукти, створені на основі традиційних домашніх рецептів. Наразі у продажу – «Традиційні» вареники з товченою картоплею та «Традиційні» пельмені зі свининою та куркою.Приємно вражають і ціни. З нагоди запуску нової лінійки продукції 1 кілограм вареників з картоплею коштує всього 45 гривень. А кіло пельменів з якісним м’ясом (свинина-курка) – 95. Аналогів за співвідношенням ціна/якість, переконують, у Луцьку просто не знайти.«Якість продукції – наш головний пріоритет! – наголошує ресторатор Роман Хорзов. – І те, що така низька ціна не означає, що якість якась не відповідна. Там все дуже добротне! Просто у такий спосіб ми хочемо нашим клієнтам дати посмакувати новинками за приємною ціною. Тому запровадили таку акцію. Це нова лінійка продукції «Традиційні» – як колись бабусі робили. Все по-простому, але водночас дуже смачне».Тож поспішайте встигнути спробувати якісні вареники та пельмені за найнижчими у Луцьку цінами.Нагадуємо адреси магазинів «Сам Удома» в Луцьку:• вул. Набережна, 10;• вул. Липинського, 11;• вул. Грушевського, 1;• вул. Кравчука, 17;• бульвар Дружби народів, 7;• вул. Гордіюк, 49 (р-к «Північний»);• пр-кт Відродження, 1а (р-к «Лучеськ»);• вул. Сенаторки Левчанівської, 13 («Старий Ринок»).