Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*

Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*
У популярній мережі напівфабрикатів від ресторатора «Сам Удома» розпочалася літня акція на пельмені зі свининою та куркою і вареники з картоплею.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів засновник бренду Роман Хорзов.

Окрім того, Хорзов зазначив, що великі крафтові виробництва та магазини «Сам Удома» тепер представлені не тільки в Луцьку, а й в Одесі (5 магазинів) та Києві (20 магазинів).

Бренд від ресторатора постійно розвивається і впроваджує цікаві новинки в асортимент, серед яких – лінійка вареників та пельменів «Традиційні»: страви і продукти, створені на основі традиційних домашніх рецептів. Наразі у продажу – «Традиційні» вареники з товченою картоплею та «Традиційні» пельмені зі свининою та куркою.

Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*


Приємно вражають і ціни. З нагоди запуску нової лінійки продукції 1 кілограм вареників з картоплею коштує всього 45 гривень. А кіло пельменів з якісним м’ясом (свинина-курка) – 95. Аналогів за співвідношенням ціна/якість, переконують, у Луцьку просто не знайти.

«Якість продукції – наш головний пріоритет! – наголошує ресторатор Роман Хорзов. – І те, що така низька ціна не означає, що якість якась не відповідна. Там все дуже добротне! Просто у такий спосіб ми хочемо нашим клієнтам дати посмакувати новинками за приємною ціною. Тому запровадили таку акцію. Це нова лінійка продукції «Традиційні» – як колись бабусі робили. Все по-простому, але водночас дуже смачне».

Тож поспішайте встигнути спробувати якісні вареники та пельмені за найнижчими у Луцьку цінами.

Увага! Кількість акційних товарів обмежена!

Нагадуємо адреси магазинів «Сам Удома» в Луцьку:

• вул. Набережна, 10;
• вул. Липинського, 11;
• вул. Грушевського, 1;
• вул. Кравчука, 17;
• бульвар Дружби народів, 7;
• вул. Гордіюк, 49 (р-к «Північний»);
• пр-кт Відродження, 1а (р-к «Лучеськ»);
• вул. Сенаторки Левчанівської, 13 («Старий Ринок»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Сам Удома», Луцьк, акція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд оштрафував двох депутатів міської ради на Волині, які скоїли ДТП в один день
Сьогодні, 11:00
У Луцькому районі не розминулися два легковики
Сьогодні, 10:40
Вареники – 45 гривень, пельмені – 95: у магазинах мережі «Сам Удома» – літня акція*
Сьогодні, 10:32
Екссуддю Миколу Чауса, який ховав гроші в банці, засудили до 10 років в'язниці за хабарництво
Сьогодні, 10:20
Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
У Луцьку 21 травня перекриють вулиці через всеукраїнську акцію «Велодень-2023» У Луцьку 21 травня перекриють вулиці через всеукраїнську акцію «Велодень-2023»
17 травень, 17:40
Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО
10 березень, 03:13
У Луцьку збирали російські книги, щоб здати їх на макулатуру і допомогти ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку збирали російські книги, щоб здати їх на макулатуру і допомогти ЗСУ. ВІДЕО
20 жовтень, 2022, 21:34
Теракт в Оленівці: у центрі Луцька відбудеться мирна акція Теракт в Оленівці: у центрі Луцька відбудеться мирна акція
08 серпень, 2022, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку напали на центр для ЛГБТ-спільноти: що кажуть у поліції
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 11:26
 0
Луцька районна рада сьогодні нарешті звільнить голову-втікача
Сьогодні, 11:20
 0
Як заборона відвідувати ліс діє в одній з громад на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8