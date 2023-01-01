У Луцькому районі не розминулися два легковики





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



У результаті автопригоди постраждав 45-річний водій автомобіля Volkswagen, не госпіталізовувався.



За кермом легковика BMW перебував 40-річний лучанин.



Усі учасники ДТП були тверезі.



За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 червня в по вулиці Ківерцівській у селі Прилуцьке Луцького району зіткнулися два легковики – BMW та Volkswagen Golf.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У результаті автопригоди постраждав 45-річний водій автомобіля Volkswagen, не госпіталізовувався.За кермом легковика BMW перебував 40-річний лучанин.Усі учасники ДТП були тверезі.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію