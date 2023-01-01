У Луцькому районі не розминулися два легковики

У Луцькому районі не розминулися два легковики
13 червня в по вулиці Ківерцівській у селі Прилуцьке Луцького району зіткнулися два легковики – BMW та Volkswagen Golf.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У результаті автопригоди постраждав 45-річний водій автомобіля Volkswagen, не госпіталізовувався.

За кермом легковика BMW перебував 40-річний лучанин.

Усі учасники ДТП були тверезі.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

У Луцькому районі не розминулися два легковики

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Теги: ДТП, Луцький район
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