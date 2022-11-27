Суд оштрафував двох депутатів міської ради на Волині, які скоїли ДТП в один день

Суд оштрафував двох депутатів міської ради на Волині, які скоїли ДТП в один день
У Ковельському міськрайонному суді розглядалися адміністративні справи щодо двох депутатів Ковельської міської ради – Олега Кіндера та Олени Мигулі, які були винуватцями дорожньо-транспортних пригод.

Про це пише Ковель Медіа.

За даними патрульної поліції, Олег Кіндер скоїв аварію 19 травня 2023 року о 08:40 у Ковелі на вулиці Грушевського, 7. Керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», він не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції, в результаті чого здійснив зіткнення також з «Mercedes-Benz», який рухався попереду, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На виклик до суду Олег Кіндер не з’явився, але справу розглянули за його відсутності. З наданих патрульній поліції пояснень вбачається, що він провину визнає.

Суддя Тетяна Денисюк постановила оштрафувати Олега Кіндера на 850 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 536 гривень 80 копійок.

ДТП за участю Олени Мигулі також сталося 19 травня, але о 12:30 на бульварі Лесі Українки, 29. Вона керувала легковиком «Volkswagen Touran» та через неуважність здійснила наїзд на припаркований автомобіль «Opel Zafira». Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Після цього депутатка залишила місце ДТП, не повідомивши поліцію. Для встановлення особи, яка була причетна до аварії, проводились поліцейські заходи.

Правопорушниця звернулася із письмовою заявою до суду, в якій зазначила, що провину визнає, розкаялась, просить суд суворо не карати.

Суддя Олексій Шишилін оштрафував Олену Мигулю на 3400 гривень та стянув з неї судовий збір.


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Теги: ДТП, депутати, Ковель, суд, штраф
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