Луцька районна рада сьогодні нарешті звільнить голову-втікача
Сьогодні, 11:20
Ще 13 травня голова Луцької районної ради Олександр Омельчук повідомив про рішення скласти повноваження і виїхати за кордон. У оприлюдненому в соцмережі відео він запевняв, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називав ні причин, ні конкретних імен.
Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.
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Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, – Олександр Гурський. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради зберуться, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та, вочевидь, обрати нового голову. Щоправда, порядок денний сесії поки невідомий.
На своїй сторінці у фейсбуці депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко (керівниця обласного осередку партії «Європейська солідарність») написала, що повідомлення про сесію не отримували депутати-представники партій «Європейська Солідарність», «Громадянський рух «СВІДОМІ» та «Аграрна партія».
А це, запевняє Юлія Вусенко, – порушення закону та регламенту.
У пресслужбі райради Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що всі депутати поінформовані про проведення сесії.
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Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, – Олександр Гурський. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).
Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради зберуться, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та, вочевидь, обрати нового голову. Щоправда, порядок денний сесії поки невідомий.
На своїй сторінці у фейсбуці депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко (керівниця обласного осередку партії «Європейська солідарність») написала, що повідомлення про сесію не отримували депутати-представники партій «Європейська Солідарність», «Громадянський рух «СВІДОМІ» та «Аграрна партія».
А це, запевняє Юлія Вусенко, – порушення закону та регламенту.
У пресслужбі райради Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що всі депутати поінформовані про проведення сесії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
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