Луцька районна рада сьогодні нарешті звільнить голову-втікача

Ще 13 травня голова Луцької районної радиповідомив про рішення. У оприлюдненому в соцмережі відео він запевняв, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називав ні причин, ні конкретних імен.Щоправда, тривалий час після цього власноруч написана Омельчуком заява про бажання скласти повноваження до райради не надходила. Рада не могла скликати позачергову сесію, аби звільнити Омельчука та обрати нового керівника серед депутатів.Зрештою, згодом стало відомо, що заява вже надійшла. Але, вочевидь, сесію не скликали, оскільки тривали кулуарні домовленості щодо кандидатури нового голови. Як відомо, одна із найімовірніших кандидатур, щодо яких тривали кулуарні домовленості, аби назбирати більшість депутатських голосів, –. Він – депутат від партії «За майбутнє» й староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади. Раніше Гурський був головою Ківерцівської районної ради від партії «Укроп» (яка пізніше стала партією «За майбутнє»).Сьогодні ж, 14 червня, депутати Луцької районної ради зберуться, аби офіційно звільнити з посади Олександра Омельчука та, вочевидь, обрати нового голову. Щоправда, порядок денний сесії поки невідомий.На своїй сторінці у фейсбуці депутатка Волинської обласної ради(керівниця обласного осередку партії «Європейська солідарність») написала, що повідомлення про сесію не отримували депутати-представники партій «Європейська Солідарність», «Громадянський рух «СВІДОМІ» та «Аграрна партія».А це, запевняє Юлія Вусенко, – порушення закону та регламенту.У пресслужбі райрадиповідомили, що всі депутати поінформовані про проведення сесії.