У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка

У Луцьку рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.13 червня о 20:05 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька здійснили виїзд за викликом на вулицю Дубнівську в Луцьку. В присутності правоохоронних органів в одній з квартир житлового будинку проведено аварійне відкривання дверей, на місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя.Цього ж дня о 20:23 на вулиці Винниченка рятувальники здійснили ще одне аварійно відкриття дверей у квартирі, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники через вікно потрапили в помешкання, в присутності працівників поліції відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до потерпілої.