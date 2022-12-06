У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 11:26
У Луцьку рятувальники здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
13 червня о 20:05 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька здійснили виїзд за викликом на вулицю Дубнівську в Луцьку. В присутності правоохоронних органів в одній з квартир житлового будинку проведено аварійне відкривання дверей, на місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
Цього ж дня о 20:23 на вулиці Винниченка рятувальники здійснили ще одне аварійно відкриття дверей у квартирі, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники через вікно потрапили в помешкання, в присутності працівників поліції відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до потерпілої.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
13 червня о 20:05 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька здійснили виїзд за викликом на вулицю Дубнівську в Луцьку. В присутності правоохоронних органів в одній з квартир житлового будинку проведено аварійне відкривання дверей, на місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
Цього ж дня о 20:23 на вулиці Винниченка рятувальники здійснили ще одне аварійно відкриття дверей у квартирі, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники через вікно потрапили в помешкання, в присутності працівників поліції відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до потерпілої.
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