На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей





Про це



За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



За даними слідства, 13 червня 2023 року військові зс рф обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Сумщині окупанти обстріляли автівку, загинули шестеро людей: 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.За даними слідства, 13 червня 2023 року військові зс рф обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.

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