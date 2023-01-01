На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей

На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей
На Сумщині окупанти обстріляли автівку, загинули шестеро людей: 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 13 червня 2023 року військові зс рф обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.
На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей

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Теги: Сумщина, автомобіль, обстріл
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