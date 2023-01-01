Як заборона відвідувати ліс діє в одній з громад на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Заборона відвідувати ліси діє повністю в Ковельському та Камінь-Каширському районах та частково у Володимирському та Луцькому районах, – повідомив під час брифінгу перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.
Такі обмеження на Волині – у зв’язку з воєнним станом. "Відвідувати ліс мають можливість силовики, військові, рятувальники та лісівники", – сказав Мовенко.
Приклад громади – як діє заборона
Одна із громад, де діє заборона відвідувати ліс – Шацька. Суспільне побувало у селі Мельники, що за три кілометри від кордону із Білоруссю.
Як розповіла староста села Руслана Сидорук, обмеження на відвідування діють з 25 травня цього року. Заборона, з її слів, стосується половини площі лісів на території села. Торік площа, яка була під забороною, була значно меншою.
"Проводилися збори жителів громади старостинського округу і прикордонники інформували, на яких ділянках можна буде збирати ягоди та гриби, на яких – заборонено", – додала староста.
Як реагують місцеві жителі
У селі Мельники, за словами старости, проживає 1200 мешканців. На заборону відвідувати ліс місцеві реагують по різному, багато хто чекав літа, щоб заробити на ягодах.
"Є ж і розказують, що тут були і підриви. То я звісно думаю, краще утриматися. Не піду, і не пущу нікого із сім’ї. Бо зараз вельми небезпечно, – сказав Суспільному місцевий житель Іван.
Заборона відвідувати ліс у громаді діє друге літо поспіль. Це, – каже місцева продавчиня Людмила, позбавило людей частини заробітку.
"Я проти такої заборони. Хоче ми всі розуміємо, що зараз відбувається в країні і наше село на кордоні. З лісу можна було якусь копійку заробити. А тепер не знаємо, як то прийдеться. Будеш іти – будеш боятися", – говорить жінка.
Як каратимуть порушників
Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, на кордоні із Білоруссю постійно нарощується система інженерних загороджень, в тому числі і мінно-вибухових. Місцевим жителям заборонили ходити у ліс в цілях безпеки.
У випадку порушення заборони прикордонники спершу проведуть профілактичну бесіду. У разі повторного виявлення на порушника, – каже староста села, – накладатимуть адміністративний штраф у розмірі 119 гривень.
Нагадаємо, що 3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування.
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Такі обмеження на Волині – у зв’язку з воєнним станом. "Відвідувати ліс мають можливість силовики, військові, рятувальники та лісівники", – сказав Мовенко.
Приклад громади – як діє заборона
Одна із громад, де діє заборона відвідувати ліс – Шацька. Суспільне побувало у селі Мельники, що за три кілометри від кордону із Білоруссю.
Як розповіла староста села Руслана Сидорук, обмеження на відвідування діють з 25 травня цього року. Заборона, з її слів, стосується половини площі лісів на території села. Торік площа, яка була під забороною, була значно меншою.
"Проводилися збори жителів громади старостинського округу і прикордонники інформували, на яких ділянках можна буде збирати ягоди та гриби, на яких – заборонено", – додала староста.
Як реагують місцеві жителі
У селі Мельники, за словами старости, проживає 1200 мешканців. На заборону відвідувати ліс місцеві реагують по різному, багато хто чекав літа, щоб заробити на ягодах.
"Є ж і розказують, що тут були і підриви. То я звісно думаю, краще утриматися. Не піду, і не пущу нікого із сім’ї. Бо зараз вельми небезпечно, – сказав Суспільному місцевий житель Іван.
Заборона відвідувати ліс у громаді діє друге літо поспіль. Це, – каже місцева продавчиня Людмила, позбавило людей частини заробітку.
"Я проти такої заборони. Хоче ми всі розуміємо, що зараз відбувається в країні і наше село на кордоні. З лісу можна було якусь копійку заробити. А тепер не знаємо, як то прийдеться. Будеш іти – будеш боятися", – говорить жінка.
Як каратимуть порушників
Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, на кордоні із Білоруссю постійно нарощується система інженерних загороджень, в тому числі і мінно-вибухових. Місцевим жителям заборонили ходити у ліс в цілях безпеки.
У випадку порушення заборони прикордонники спершу проведуть профілактичну бесіду. У разі повторного виявлення на порушника, – каже староста села, – накладатимуть адміністративний штраф у розмірі 119 гривень.
Нагадаємо, що 3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування.
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