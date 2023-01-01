Як заборона відвідувати ліс діє в одній з громад на Волині. ВІДЕО

Як заборона відвідувати ліс діє в одній з громад на Волині. ВІДЕО
Заборона відвідувати ліси діє повністю в Ковельському та Камінь-Каширському районах та частково у Володимирському та Луцькому районах, – повідомив під час брифінгу перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.

Такі обмеження на Волині – у зв’язку з воєнним станом. "Відвідувати ліс мають можливість силовики, військові, рятувальники та лісівники", – сказав Мовенко.

Приклад громади – як діє заборона

Одна із громад, де діє заборона відвідувати ліс – Шацька. Суспільне побувало у селі Мельники, що за три кілометри від кордону із Білоруссю.

Як розповіла староста села Руслана Сидорук, обмеження на відвідування діють з 25 травня цього року. Заборона, з її слів, стосується половини площі лісів на території села. Торік площа, яка була під забороною, була значно меншою.
Староста села Мельники на Волині Руслана Сидорук.
Староста села Мельники на Волині Руслана Сидорук.

"Проводилися збори жителів громади старостинського округу і прикордонники інформували, на яких ділянках можна буде збирати ягоди та гриби, на яких – заборонено", – додала староста.

Як реагують місцеві жителі

У селі Мельники, за словами старости, проживає 1200 мешканців. На заборону відвідувати ліс місцеві реагують по різному, багато хто чекав літа, щоб заробити на ягодах.

"Є ж і розказують, що тут були і підриви. То я звісно думаю, краще утриматися. Не піду, і не пущу нікого із сім’ї. Бо зараз вельми небезпечно, – сказав Суспільному місцевий житель Іван.
Іван, житель села Мельники Шацької громади
Іван, житель села Мельники Шацької громади

Заборона відвідувати ліс у громаді діє друге літо поспіль. Це, – каже місцева продавчиня Людмила, позбавило людей частини заробітку.

"Я проти такої заборони. Хоче ми всі розуміємо, що зараз відбувається в країні і наше село на кордоні. З лісу можна було якусь копійку заробити. А тепер не знаємо, як то прийдеться. Будеш іти – будеш боятися", – говорить жінка.
Жителька села Мельники Людмила не підтримує заборону на відвідування лісів
Жителька села Мельники Людмила не підтримує заборону на відвідування лісів

Як каратимуть порушників

Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, на кордоні із Білоруссю постійно нарощується система інженерних загороджень, в тому числі і мінно-вибухових. Місцевим жителям заборонили ходити у ліс в цілях безпеки.

У випадку порушення заборони прикордонники спершу проведуть профілактичну бесіду. У разі повторного виявлення на порушника, – каже староста села, – накладатимуть адміністративний штраф у розмірі 119 гривень.


Нагадаємо, що 3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування.

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Теги: Громада, Білорусь, Волинь
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