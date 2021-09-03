Екссуддю Миколу Чауса, який ховав гроші в банці, засудили до 10 років в'язниці за хабарництво





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Колегія Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.



Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна таз позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.



Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука і Інни Білоус.



Чауса затримали одразу в залі суду.



Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. І Чаус вже заявив, що подаватиме апеляцію.



Нагадаємо, що прокурорка САП Аліна Жовницька вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.



Як зазначають у



На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.



Микола Чаус з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня 2021 зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчили, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.



Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції. Перебуваючи в невідомому місці, бус записував відеозвернення, анонсував викривальні заяви та звинувачував ексдиректора НАБУ Артема Ситника в тому, що той нібито "зводить з ним рахунки".



30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв’язок.



Зрештою Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.



Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорупційному суді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. Він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ​До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив ВАКС екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, викритого на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч доларів США. Чаус запамʼятався зокрема тим, що ховав гроші в банці.Про це повідомили у Центрі протидії корупції.Колегія Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду КиєваСуддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна таз позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.Вирок ухвалила колегія суддів у складіЧауса затримали одразу в залі суду.Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. І Чаус вже заявив, що подаватиме апеляцію.Нагадаємо, що прокурорка САПвимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.Як зазначають у LB.ua , Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року 150 000 доларів хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.Микола Чаус з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня 2021 зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчили, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції. Перебуваючи в невідомому місці, бус записував відеозвернення, анонсував викривальні заяви та звинувачував ексдиректора НАБУв тому, що той нібито "зводить з ним рахунки".30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв’язок.Зрештою Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорупційному суді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. Він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.

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