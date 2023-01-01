На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище

На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище
У Володимирському районі сільрада на вимогу екологів ліквідувала стихійне сміттєзвалище.

Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Під час обстеження території Оваднівської територіальної громади Володимирського району інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили стихійне сміттєзвалище.

Про свою знахідку екологи повідомили в сільську раду та зобовʼязали ліквідувати смітник.

Силами комунального господарства Оваднівської сільської ради територію, де розташовувалося сміттєзвалище упорядковували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сміттєзвалище, ліквідація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак
Сьогодні, 13:25
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком
Сьогодні, 13:00
На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 12:35
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
Сьогодні, 12:33
Київську компанію викрили на співпраці з підсанкційним «Росатомом»
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора
13 червень, 10:40
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
24 травень, 10:24
На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі
23 травень, 12:05
У громаді на Волині хочуть закрити 3 школи У громаді на Волині хочуть закрити 3 школи
19 травень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак
Сьогодні, 13:25
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 12:35
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
Сьогодні, 12:33
 0
Київську компанію викрили на співпраці з підсанкційним «Росатомом»
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8