На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 12:35
У Володимирському районі сільрада на вимогу екологів ліквідувала стихійне сміттєзвалище.
Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Під час обстеження території Оваднівської територіальної громади Володимирського району інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили стихійне сміттєзвалище.
Про свою знахідку екологи повідомили в сільську раду та зобовʼязали ліквідувати смітник.
Силами комунального господарства Оваднівської сільської ради територію, де розташовувалося сміттєзвалище упорядковували.
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Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Під час обстеження території Оваднівської територіальної громади Володимирського району інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили стихійне сміттєзвалище.
Про свою знахідку екологи повідомили в сільську раду та зобовʼязали ліквідувати смітник.
Силами комунального господарства Оваднівської сільської ради територію, де розташовувалося сміттєзвалище упорядковували.
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