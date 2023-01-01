На Волині сільраду зобовʼязали ліквідувати стихійне сміттєзвалище





Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Під час обстеження території Оваднівської територіальної громади Володимирського району інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили стихійне сміттєзвалище.



Про свою знахідку екологи повідомили в сільську раду та зобовʼязали ліквідувати смітник.



Силами комунального господарства Оваднівської сільської ради територію, де розташовувалося сміттєзвалище упорядковували.

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