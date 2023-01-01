Захисники просунулись вперед на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони

Захисники просунулись вперед на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – Міноборони
Захисники продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За добу, що минула:

Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

“Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.

За вчорашню добу ворог втратив :- артилерійську батарею самохідних гармат;- 2 комплекси РЕБ.- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;- ЗРК.

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Теги: Росія, Україна, війна, наступ
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