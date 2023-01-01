Депутати громади на Волині просять Погуляйка розірвати договори оренди з УПЦ МП. ОНОВЛЕНО

Депутати громади на Волині просять Погуляйка розірвати договори оренди з УПЦ МП. ОНОВЛЕНО
14-го червня у Зимнівській сільській раді проходила 32 чергова сесія сільської ради на якій знову розглядали питання діяльності УПЦ московського патріархату в громаді та Зимненського монастиря, зокрема. Проте у ньому не йшлося про заборону діяльності УПЦ мп на території громади, а лише про звернення до президента, ВРУ та голови Волинської ОВА.

Про це пише БУГ.

Зазначимо, що депутати змінили суть попереднього рішення. У ньому вже не йшлося про саму заборону діяльності релігійних організацій УПЦ мп на території громади і розірвання з ними договорів оренди. Нині ж голосували лише за звернення до Зеленського та ВРУ про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Зимнівської громади та рекомендацію голові Волинської ОВА Юрію Погуляйку розірвати договори оренди з УПЦ мп, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури. Пункт 2 із проєкту рішення виключили “Заборонити діяльність УПЦ мп (офіційно зареєстрованої, як Київська митрополія УПЦ) на території Зимнівської громади”.

А також депутати рекомендували релігійним організаціям УПЦ мп провести загальні збори і самим внести відповідні зміни та доповнення до своїх статутів.

На сесії були присутні настоятелька Зимненського монастиря ігуменя Стефанія з монахинями, депутати, небайдужі мешканці та громадські активістки, які прийшли з плакатами, щоб висловитися проти діяльності УПЦ мп на території громади.

Засідання розпочалось на 40 хв пізніше оскільки перед сесією депутати збиралися на комісії, щоб обговорити дане та інші питання.

Ініціаторкою даного рішення, як і минулого разу, виступила Лілія Стащук. Вона розповіла, що хоче раз і назавжди розібратися з питанням існування московського патріархату в Україні, щоб наші діти могли вільно жити у своїй країні.

“Я не сприймаю це рішення як політичне, про що багато хто говорить. Для мене це звільнення нашої української нації від московського патріархату. Якщо ми дуже добре розтлумачимо ціну нашої перемоги, тоді ми ніколи не передамо у спадок нашим дітям і онукам цю проблему”, – зазначила депутатка.

Вона додала, що 90% мешканців громади прагнуть мати свою Православну українську церкву на чолі з митрополитом Епіфанієм. І її потрібно розвивати.

“Тож наше сьогоднішнє рішення – це молитва за нашу перемогу. навіть не мир, бо мир нам потрібен був раніше, а зараз українцям потрібна перемога. І саме вона принесе українцям такий довгоочікуваний мир в кожну душу українця, в кожну родину і громаду”, – додала Лілія Стащук.

Попри те, що винесене рішення було спрощеним та фактично нічого не змінювало для Зимненського монастиря, його настоятелька ігуменя Стефанія всіляко намагалася переконати депутатів не голосувати за нього. На початку виступу вона заявила, що дуже хвора, але все ж прийшла на засідання. Вона розповідала, що відбудовувала монастир з монахинями у 1991 році, який був у занедбаному стані.

Попри дозволених 10 хвилин регламентом, не зважала на зауваження голови і продовжувала доповідь, намагаючись довести свою проукраїнську позицію. Та водночас кажучи, що дітей та онуків депутатів, які приймуть рішення проти УПЦ мп “чекатиме кара Божа”.

Також слова надавали й іншим представникам Зимненського монастиря та священнику Володимир-волинської єпархії УПЦ мп Володимиру Мазуру. Їхня риторика була подібною до ігумені.

Голова громади В’ячеслав Католик, який проводив засідання сесії, знову свою позицію не озвучував, у голосуванні участі не брав.

В результаті, з 22 присутніх, 20 депутатів проголосували за дане рішення. Двоє депутатів (працівниць селищної ради) утримались, як і минулого разу: Світлана Юрчук та Любов Вишняк.

Депутати громади на Волині просять Погуляйка розірвати договори оренди з УПЦ МП. ОНОВЛЕНО


Нагадаємо, монастир на Волині залишається в підпорядкуванні УПЦ МП.

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Теги: Зимненський монастир, УМП МП, заборона
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