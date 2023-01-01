Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського
Сьогодні, 14:20
На війні загинув волинянин Олександр Старжинський.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Нововолинська громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого Захисника Олександра Старжинського, 1990 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Нововолинська громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого Захисника Олександра Старжинського, 1990 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на вулиці Зв'язківців прогримів вибух: що відомо
Сьогодні, 14:35
Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського
Сьогодні, 14:20
У Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України
Сьогодні, 14:10
У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком
Сьогодні, 13:45
Медіа