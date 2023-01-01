Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського

Олександр Старжинський.



Про це Борис Карпус.



"Нововолинська громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого Захисника Олександра Старжинського, 1990 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув волинянинПро це повідомив міський голова Нововолинська"Нововолинська громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого Захисника Олександра Старжинського, 1990 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

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