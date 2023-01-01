Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського

Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Старжинського
На війні загинув волинянин Олександр Старжинський.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Нововолинська громада знову в жалобі. Війна забрала життя нашого Захисника Олександра Старжинського, 1990 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам Героя. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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