У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком
Сьогодні, 13:45
Сьогодні у Луцьку попрощалися з Героєм Віталієм Петруком, який загинув у війні з російськими окупантами.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Віталій Петрук, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом із 1 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, лучанин Петрук Віталій Павлович проходив військову службу за контрактом на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Віталій Петрук, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом із 1 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, лучанин Петрук Віталій Павлович проходив військову службу за контрактом на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.
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