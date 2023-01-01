У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком

Віталієм Петруком, який загинув у війні з російськими окупантами.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"Віталій Петрук, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом із 1 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області", - йдеться в дописі.



Нагадаємо,









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