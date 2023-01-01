У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком

У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком
Сьогодні у Луцьку попрощалися з Героєм Віталієм Петруком, який загинув у війні з російськими окупантами.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Віталій Петрук, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом із 1 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, лучанин Петрук Віталій Павлович проходив військову службу за контрактом на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.

У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком


У Луцьку попрощалися із Героєм Віталієм Петруком

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Теги: війна, Росія, Україна
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