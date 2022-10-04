17 автівок, арештованих у родичів Медведчука та Козака, ДБР передало ЗСУ





Про це



Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.



Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.



За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).



Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.







Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.Нагадаємо, що СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 мільйонів

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