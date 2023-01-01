На Донеччині загинув Герой з Луцька Віталій Петрук
Сьогодні, 17:15
У бою з окупантами загинув воїн з Луцька Віталій Петрук.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Петрук Віталій Павлович, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 01.02.2022 року на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.
Молодший лейтенант Петрук Віталій Павлович загинув 07.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Петрук Віталій Павлович, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 01.02.2022 року на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.
Молодший лейтенант Петрук Віталій Павлович загинув 07.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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