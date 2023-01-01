На Донеччині загинув Герой з Луцька Віталій Петрук

Віталій Петрук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Петрук Віталій Павлович, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 01.02.2022 року на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.



Молодший лейтенант Петрук Віталій Павлович загинув 07.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув воїн з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Петрук Віталій Павлович, 13.03.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом з 01.02.2022 року на посаді командира розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини.Молодший лейтенант Петрук Віталій Павлович загинув 07.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію