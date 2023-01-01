Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА

Юрія Погуляйка.



Про це очільник Волині



"Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно, це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації. Нагадую, що в мене є лише дві сторінки у фейсбуці:



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Тому прошу вас поскаржитися на фейковий профіль. Для цього:



1. Перейдіть за

2. Натисніть на три крапки праворуч.

3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».

4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка», - йдеться в повідомленні.



Погуляйко наголосив, що це уже не перша фейкова сторінка представників влади.



"Будьте обережні та довіряйте перевіреним джерелам інформації", - заначив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВАПро це очільник Волині повідомив на своєму-телеграм-каналі."Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно, це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації. Нагадую, що в мене є лише дві сторінки у фейсбуці:▪️ публічна, як начальника ОВА ▪️ особиста Тому прошу вас поскаржитися на фейковий профіль. Для цього:1. Перейдіть за посиланням 2. Натисніть на три крапки праворуч.3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка», - йдеться в повідомленні.Погуляйко наголосив, що це уже не перша фейкова сторінка представників влади."Будьте обережні та довіряйте перевіреним джерелам інформації", - заначив голова ОВА.

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