Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА

Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА
Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Про це очільник Волині повідомив на своєму-телеграм-каналі.

"Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно, це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації. Нагадую, що в мене є лише дві сторінки у фейсбуці:

▪️публічна, як начальника ОВА;
▪️особиста.

Тому прошу вас поскаржитися на фейковий профіль. Для цього:

1. Перейдіть за посиланням.
2. Натисніть на три крапки праворуч.
3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».
4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка», - йдеться в повідомленні.

Погуляйко наголосив, що це уже не перша фейкова сторінка представників влади.

"Будьте обережні та довіряйте перевіреним джерелам інформації", - заначив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, голова ОВА, фейкова сторінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Електронний кабінет Захисника» допоможе отримати близько 200 освітніх, медичних та інших послуг, не виходячи з дому, – Кличко
Сьогодні, 18:20
В окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей, – міський голова
Сьогодні, 18:05
Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА
Сьогодні, 17:40
Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віталій Петрук
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Луцька Віталій Петрук На Донеччині загинув Герой з Луцька Віталій Петрук
Сьогодні, 17:15
Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту
Сьогодні, 16:20
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:30
 0
«Електронний кабінет Захисника» допоможе отримати близько 200 освітніх, медичних та інших послуг, не виходячи з дому, – Кличко
Сьогодні, 18:20
 0
В окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей, – міський голова
Сьогодні, 18:05
 0
Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА
Сьогодні, 17:40
 0
Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8