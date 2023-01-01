Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА
Сьогодні, 17:40
Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Про це очільник Волині повідомив на своєму-телеграм-каналі.
"Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно, це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації. Нагадую, що в мене є лише дві сторінки у фейсбуці:
▪️публічна, як начальника ОВА;
▪️особиста.
Тому прошу вас поскаржитися на фейковий профіль. Для цього:
1. Перейдіть за посиланням.
2. Натисніть на три крапки праворуч.
3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».
4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка», - йдеться в повідомленні.
Погуляйко наголосив, що це уже не перша фейкова сторінка представників влади.
"Будьте обережні та довіряйте перевіреним джерелам інформації", - заначив голова ОВА.
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Про це очільник Волині повідомив на своєму-телеграм-каналі.
"Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно, це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації. Нагадую, що в мене є лише дві сторінки у фейсбуці:
▪️публічна, як начальника ОВА;
▪️особиста.
Тому прошу вас поскаржитися на фейковий профіль. Для цього:
1. Перейдіть за посиланням.
2. Натисніть на три крапки праворуч.
3. Оберіть – «Отримати підтримку або поскаржитися».
4. Вкажіть причину – «Несправжня сторінка», - йдеться в повідомленні.
Погуляйко наголосив, що це уже не перша фейкова сторінка представників влади.
"Будьте обережні та довіряйте перевіреним джерелам інформації", - заначив голова ОВА.
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