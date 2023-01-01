В окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей, – міський голова
Сьогодні, 18:05
В окупованому місті Олешки Херсонської області підтверджено загибель 9 людей через підтоплення.
Про це сказав Олешківський міський голова Євген Рищук в етері єдиного телемарафону, пише Громадське.
Увечері 7 червня Рищук повідомив, що є інформація про перших трьох загиблих у місті від підтоплення. Він пояснив, що спілкується з місцевими жителями через Telegram, де і отримав повідомлення про смерть родича однієї людини. А також отримав інформацію про загибель двох людей від знайомого, але ще не отримав прізвища жертв.
Також Рищук повідомив, що в Олешках виловили 8 тіл.
«Зараз підтверджених <загиблих> один + вісім — дев'ять підтверджених. Два — я чекаю <...>, боюсь, щоб з-поміж цих восьми не було тих двоє, яких мені не назвали прізвища», — сказав Рищук.
Міський голова Олешко також розповів, що російські війська обстріляли школу, де збиралися евакуйовані із дахів будинків. Наразі немає інформації щодо жертв чи постраждалих там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав Олешківський міський голова Євген Рищук в етері єдиного телемарафону, пише Громадське.
Увечері 7 червня Рищук повідомив, що є інформація про перших трьох загиблих у місті від підтоплення. Він пояснив, що спілкується з місцевими жителями через Telegram, де і отримав повідомлення про смерть родича однієї людини. А також отримав інформацію про загибель двох людей від знайомого, але ще не отримав прізвища жертв.
Також Рищук повідомив, що в Олешках виловили 8 тіл.
«Зараз підтверджених <загиблих> один + вісім — дев'ять підтверджених. Два — я чекаю <...>, боюсь, щоб з-поміж цих восьми не було тих двоє, яких мені не назвали прізвища», — сказав Рищук.
Міський голова Олешко також розповів, що російські війська обстріляли школу, де збиралися евакуйовані із дахів будинків. Наразі немає інформації щодо жертв чи постраждалих там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:30
«Електронний кабінет Захисника» допоможе отримати близько 200 освітніх, медичних та інших послуг, не виходячи з дому, – Кличко
Сьогодні, 18:20
В окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей, – міський голова
Сьогодні, 18:05
Зловмисники створили фейкову сторінку голови Волинської ОВА
Сьогодні, 17:40
Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Медіа