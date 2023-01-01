У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen

У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen
Вчора, 11 червня, у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода: в одного з водіїв патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у преслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора вранці близько 10-ї години на проспекті Відродження трапилася ДТП. На місці патрульні з’ясували, що водій позашляховика Lexus не вибрав безпечної швидкості, аби мати можливість контролювати рух транспортного засобу. В результаті цього він здійснив наїзд на автомобіль Volkswagen, який був припаркований попереду. По інерції авто змістилося вперед.

Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто в автопригоді не травмувався.

Під час спілкування з керманичами у порушника ПДР інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що випив алкоголь вже після автопригоди. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події за допомогою приладу Drager, результат — 2,30 проміле.

Відтак, водій позашляховика отримав адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а також за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участі до проведення відповідного огляду) КУпАП.
У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen

У поліції зауважують, що санкція ч. 4 ст. 130 передбачає штраф в розмірі 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Рішення у цій справі прийматиме суд!

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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