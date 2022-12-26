Прикордонник з Луцька здав 130 літрів крові
Сьогодні, 16:25
Лучанин Микола Гнатюк здавав кров понад 40 років та отримав відзнаку «Заслуженого донора України».
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У Всесвітній день донора Миколі Гнатюку, який нині працює у Волинському прикордонному загоні, вручили відзнаку «Заслужений донор України». Чоловік здавав кров більш ніж 40 років, а це 270 разів та 130 літрів крові і її компонентів.
«Донорська кров потрібна постійно і ніколи не буває зайва, а особливо нині. Вона рятує людські життя», – каже прикордонник.
З нагоди свята Микола також отримав подяку від Луцького міського голови.
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У Всесвітній день донора Миколі Гнатюку, який нині працює у Волинському прикордонному загоні, вручили відзнаку «Заслужений донор України». Чоловік здавав кров більш ніж 40 років, а це 270 разів та 130 літрів крові і її компонентів.
«Донорська кров потрібна постійно і ніколи не буває зайва, а особливо нині. Вона рятує людські життя», – каже прикордонник.
З нагоди свята Микола також отримав подяку від Луцького міського голови.
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