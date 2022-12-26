Прикордонник з Луцька здав 130 літрів крові

Микола Гнатюк здавав кров понад 40 років та отримав відзнаку «Заслуженого донора України».



Про це



У Всесвітній день донора Миколі Гнатюку, який нині працює у Волинському прикордонному загоні, вручили відзнаку «Заслужений донор України». Чоловік здавав кров більш ніж 40 років, а це 270 разів та 130 літрів крові і її компонентів.



«Донорська кров потрібна постійно і ніколи не буває зайва, а особливо нині. Вона рятує людські життя», – каже прикордонник.



З нагоди свята Микола також отримав подяку від Луцького міського голови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинздавав кров понад 40 років та отримав відзнаку «Заслуженого донора України».Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.У Всесвітній день донора Миколі Гнатюку, який нині працює у Волинському прикордонному загоні, вручили відзнаку «Заслужений донор України». Чоловік здавав кров більш ніж 40 років, а це 270 разів та 130 літрів крові і її компонентів.«Донорська кров потрібна постійно і ніколи не буває зайва, а особливо нині. Вона рятує людські життя», – каже прикордонник.З нагоди свята Микола також отримав подяку від Луцького міського голови.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію