На Волині запрацювали «пункти незламності»

На Волині запрацювали «пункти незламності»
З 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності". Загалом в області їх налічується 361.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Дані пункти забезпечені засобами обігріву, освітлення, живлення для мобільних пристроїв, медичними аптечками та іншим необхідним майном. Також тут можна випити гарячого чаю та перекусити.

Зважаючи на те, що зберігається загроза атак на об’єкти критичної інфраструктури, маємо бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Аби волиняни не лишилися наодинці у біді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "пункти незламності" – це місця, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24-ох годин). Вони забезпечені водою, освітленням, інтернетом, живленням для мобільних, місцями для відпочинку, аптечками тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Пункти Незламності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутати пропонують дозволити мобілізацію чоловіків, яким понад 60 років
Сьогодні, 17:58
Українські пілоти вже навчаються на авіатренажерах F-16, – Ігнат
Сьогодні, 17:40
На Волині запрацювали «пункти незламності»
Сьогодні, 17:30
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у $1000
Сьогодні, 17:16
Фото волинянина помилково розмістили на Алеї загиблих Героїв в Тернополі
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
На Волині частина «Пунктів незламності» призупиняє роботу На Волині частина «Пунктів незламності» призупиняє роботу
29 березень, 14:57
На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян
05 грудень, 2022, 13:34
Люди приходять навчатися та навіть складати іспити: як працюють поліцейські «пункти незламності» на Волині Люди приходять навчатися та навіть складати іспити: як працюють поліцейські «пункти незламності» на Волині
30 листопад, 2022, 16:00
На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян
28 листопад, 2022, 03:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутати пропонують дозволити мобілізацію чоловіків, яким понад 60 років
Сьогодні, 17:58
 0
Як вибрати амортизатори для авто*
Сьогодні, 17:50
 0
Українські пілоти вже навчаються на авіатренажерах F-16, – Ігнат
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині запрацювали «пункти незламності»
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у $1000
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8