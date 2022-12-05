На Волині запрацювали «пункти незламності»





Про це Юрій Погуляйко.



"Дані пункти забезпечені засобами обігріву, освітлення, живлення для мобільних пристроїв, медичними аптечками та іншим необхідним майном. Також тут можна випити гарячого чаю та перекусити.



Зважаючи на те, що зберігається загроза атак на об’єкти критичної інфраструктури, маємо бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Аби волиняни не лишилися наодинці у біді", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що "пункти незламності" – це місця, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24-ох годин). Вони забезпечені водою, освітленням, інтернетом, живленням для мобільних, місцями для відпочинку, аптечками тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності". Загалом в області їх налічується 361.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Дані пункти забезпечені засобами обігріву, освітлення, живлення для мобільних пристроїв, медичними аптечками та іншим необхідним майном. Також тут можна випити гарячого чаю та перекусити.Зважаючи на те, що зберігається загроза атак на об’єкти критичної інфраструктури, маємо бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Аби волиняни не лишилися наодинці у біді", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що "пункти незламності" – це місця, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24-ох годин). Вони забезпечені водою, освітленням, інтернетом, живленням для мобільних, місцями для відпочинку, аптечками тощо.

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