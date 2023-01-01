Депутати пропонують дозволити мобілізацію чоловіків, яким понад 60 років





Про це пише



Зокрема нардепи зареєстрували законопроєкт, у разі прийняття якого з’явиться можливість мобілізувати чоловіків від 60 років.

«Військовий вік для простих солдатів хочуть підвищити до 65, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років», – йдеться у повідомленні.



В пояснювальній записці сказано, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивованими та придатними за станом здоров’я, мали достатню фізичну підготовку та військовий вишкіл, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них вже досягли граничного віку.



Автори проєкту підкреслили, що чимало таких громадян мають бажання мобілізуватися, а деякі з них навіть зверталися до суду з вимогою надати їм право на проходження військової служби.



Парламентарі називають неспроможність осіб, старших за 60 років, служити, незважаючи на бажання та мотивацію, ейджизмом, тобто дискримінацією за віковою ознакою.



Нардепи пропонують чоловіків старших за 60 років призивати лише за таких умов:



– висока професійна підготовка, досвід практичної роботи на посаді;

– визнання ВЛК як придатних за станом здоров’я для проходження військової служби;

– бажання служити у лавах ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні нардепи можуть дозволити призивати до війська людей, старших за 60 років, розширивши вікові обмеження для мобілізації.Про це пише Gazeta.ua Зокрема нардепи зареєстрували законопроєкт, у разі прийняття якого з’явиться можливість мобілізувати чоловіків від 60 років.«Військовий вік для простих солдатів хочуть підвищити до 65, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років», – йдеться у повідомленні.В пояснювальній записці сказано, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивованими та придатними за станом здоров’я, мали достатню фізичну підготовку та військовий вишкіл, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них вже досягли граничного віку.Автори проєкту підкреслили, що чимало таких громадян мають бажання мобілізуватися, а деякі з них навіть зверталися до суду з вимогою надати їм право на проходження військової служби.Парламентарі називають неспроможність осіб, старших за 60 років, служити, незважаючи на бажання та мотивацію, ейджизмом, тобто дискримінацією за віковою ознакою.Нардепи пропонують чоловіків старших за 60 років призивати лише за таких умов:– висока професійна підготовка, досвід практичної роботи на посаді;– визнання ВЛК як придатних за станом здоров’я для проходження військової служби;– бажання служити у лавах ЗСУ.

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