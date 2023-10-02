Українські пілоти вже навчаються на авіатренажерах F-16, – Ігнат





Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



"Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат.



За словами речника Повітряних сил, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.



Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.



Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків через персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В рамках навчань з керування літаками F-16 українські льотчики вже вчаться літати на авіаційних тренажерах.Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ, пише LB.ua "Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат.За словами речника Повітряних сил, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків через персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові.

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