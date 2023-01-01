На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у $1000

На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у $1000
Волинському прикордоннику повідомили про підозру в одержанні хабара більше 1000 доларів за сприяння контрабанді цигарок.

Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику відділення прикордонної служби за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у 00

За даними слідства, прикордонник висунув особі вимогу надати гроші за можливість безперешкодно транспортувати до Польщі тютюнові вироби за допомогою безпілотних літальних апаратів. Один ящик контрабанди оцінив у майже 50 доларів.
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у 00

За грошову «винагороду» підозрюваний зобов’язувався надати службову інформацію про місця дислокації прикордонних нарядів на ділянці відповідальності Восьмої прикордонної застави та не реагувати у разі виявлення порушень.

Його затримали у порядку ст.208 КПК України – під час отримання понад 1000 доларів США хабаря.
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у 00

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області та відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону.
На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у 00

Нагадаємо, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: хабар, Волинь
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