На Волині прикордонник обіцяв сприяти контрабанді за хабар у $1000

Волинському прикордоннику повідомили про підозру в одержанні хабара більше 1000 доларів за сприяння контрабанді цигарок.Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику відділення прикордонної служби за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).За даними слідства, прикордонник висунув особі вимогу надати гроші за можливість безперешкодно транспортувати до Польщі тютюнові вироби за допомогою безпілотних літальних апаратів. Один ящик контрабанди оцінив у майже 50 доларів.За грошову «винагороду» підозрюваний зобов’язувався надати службову інформацію про місця дислокації прикордонних нарядів на ділянці відповідальності Восьмої прикордонної застави та не реагувати у разі виявлення порушень.Його затримали у порядку ст.208 КПК України – під час отримання понад 1000 доларів США хабаря.Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області та відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону.Нагадаємо, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.