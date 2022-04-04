Фото волинянина помилково розмістили на Алеї загиблих Героїв в Тернополі

Фото волинянина помилково розмістили на Алеї загиблих Героїв в Тернополі
Фотографію ковельчанина Олександра Місюри розмістили на Алеї Героїв у Тернополі як загиблого захисника України. Хоча чоловік живий, займається бізнесом у деревообробній сфері.

Про це повідомили у сюжеті 12 каналу.

«У Тернополі вже більше місяця, як мене поховали і це не жарт. У самому центрі міста на стенді аж із самого Дня Незалежності розмістили моє фото серед загиблих Героїв», - поскаржився Олександр.

Дізнався він про це від родичів загиблого бійця з такими же ім’ям та прізвищем.

До слова, загиблий 25-річний теж Олександр Місюра був навідником протитанкових ракетних комплексів. Він загинув у серпні під час обстрілів під Бахмутом.

Міська влада Тернополя вже перепросила волинянина і замінила фото.

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Теги: війна, Алея Героїв, Тернопіль, казус
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