Фото волинянина помилково розмістили на Алеї загиблих Героїв в Тернополі

Олександра Місюри розмістили на Алеї Героїв у Тернополі як загиблого захисника України. Хоча чоловік живий, займається бізнесом у деревообробній сфері.



Про це повідомили у сюжеті



«У Тернополі вже більше місяця, як мене поховали і це не жарт. У самому центрі міста на стенді аж із самого Дня Незалежності розмістили моє фото серед загиблих Героїв», - поскаржився Олександр.



Дізнався він про це від родичів загиблого бійця з такими же ім’ям та прізвищем.



До слова, загиблий 25-річний теж Олександр Місюра був навідником протитанкових ракетних комплексів. Він загинув у серпні під час обстрілів під Бахмутом.



Міська влада Тернополя вже перепросила волинянина і замінила фото.



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