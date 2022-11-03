ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, – глава МЗС Німеччини

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, – глава МЗС Німеччини
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві, пише Громадське.

«Майбутнє України — в Європейському Союзі, в цій спільноті свободи. І незабаром він простягнеться від Лісабона до Луганська», — сказала Бербок.

Перед зустріччю Бербок закликала надати Україні «зимову захисну парасольку». Йдеться про розширення ППО, постачання генераторів електроенергії та посилення загального енергопостачання.

«Ми бачили минулої зими, наскільки жорстоко веде цю війну російський президент, свідомо атакуючи електростанції. Ми повинні максимально запобігти цьому всім, що у нас є», — сказала міністерка.

Зазначимо, глави МЗС усіх 27 країн-членів ЄС зустрілися для переговорів у Києві на неформальній зустрічі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю зустріч «історичною», адже вона вперше відбувається за межами Євросоюзу.

«Уперше в історії поза нинішніми кордонами ЄС. Але також і в його майбутніх межах. Я вдячний Європейському Союзу та особисто Жозепу Боррелю за непохитну підтримку України», — зазначив Кулеба.

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Теги: Росія, Україна, війна, ЄС
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