На Луганщині загинув волинський Герой Олександр Януль
Сьогодні, 16:34
Унаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Діброва на Луганщині поліг Володимир Януль із Цумані.
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.
Як ідеться в інформації, 30 вересня 2023р внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області загинув Януль Олександр Дмитрович, 04.08.1968 р.н житель селища Цумань.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого Захисника», - зазначили у громаді.
Про дату похорону обіцяють повідомити згодом.
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Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.
Як ідеться в інформації, 30 вересня 2023р внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області загинув Януль Олександр Дмитрович, 04.08.1968 р.н житель селища Цумань.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого Захисника», - зазначили у громаді.
Про дату похорону обіцяють повідомити згодом.
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