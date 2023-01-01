На Луганщині загинув волинський Герой Олександр Януль

На Луганщині загинув волинський Герой Олександр Януль
Унаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Діброва на Луганщині поліг Володимир Януль із Цумані.

Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.

Як ідеться в інформації, 30 вересня 2023р внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області загинув Януль Олександр Дмитрович, 04.08.1968 р.н житель селища Цумань.
На Луганщині загинув волинський Герой Олександр Януль

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого Захисника», - зазначили у громаді.

Про дату похорону обіцяють повідомити згодом.


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Теги: загиблі, війна
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