На Луганщині загинув волинський Герой Олександр Януль

Володимир Януль із Цумані.



Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.



Як ідеться в інформації, 30 вересня 2023р внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області загинув Януль Олександр Дмитрович, 04.08.1968 р.н житель селища Цумань.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого Захисника», - зазначили у громаді.



Про дату похорону обіцяють повідомити згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Діброва на Луганщині полігіз Цумані.Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.Як ідеться в інформації, 30 вересня 2023р внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області загинув Януль Олександр Дмитрович, 04.08.1968 р.н житель селища Цумань.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого загиблого Захисника», - зазначили у громаді.Про дату похорону обіцяють повідомити згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію