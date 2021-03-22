Скоїв аварію та втік: у Луцьку троє чоловіків допомогли патрульним спіймати п'яного водія

У Луцьку громадяни допомогли патрульним спіймати нетверезого водія, який скоїв ДТП та втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями на проспекті Волі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся в авто марки Toyota, що рухалося попереду. Після скоєного винуватець швидко покинув місце події.Очевидцями цієї ситуації стали троє чоловіків, що саме проводили час в кав’ярні неподалік. Довго не роздумуючи, вони сіли у свої авто та кинулися навздогін. Вже за декілька десятків метрів громадянам вдалося заблокувати транспортний засіб, про що вони повідомили в поліцію.Патрульні, які прибули на місце події, виявили у водія Audi ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування за допомогою алкотестера Drager показало результат 1,67 проміле.На чоловіка склали протоколи за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.