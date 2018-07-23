Діткам захисників влаштували екскурсію до Луцького зоопарку

Для дітей із родин військовослужбовців, які боронять українську незалежність, у Луцьку влаштували свято.Про це повідомляє управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради.Зокрема малеча завітала до Луцького зоопарку. Під керівництвом екскурсовода, діти та їхні батьки мали змогу спостерігати за життям левів, мавп, інших екзотичних тварин, а також дізнатися імена деяких із них. Екскурсія стала окремим заходом для дитячого навчання та розвитку, під час якого було надано відповіді на запитання, які цікавили юних дослідників.Завершальним, найприємнішим етапом стала мить нагородження дітей подарунками за участь у пізнавальній вікторині: «Моя країна та її історія», яку підготували та провели працівники управління.