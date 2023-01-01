Опізнали тіло загиблого воїна з Волині Олександра Свися

У боях на Запоріжжі загинув волинянин. Нині його тіло було опізнано.Про це у фейсбуці повідомляє голова Зимнівської громади«З сумом повідомляю про втрату ще одного Захисника. Стало відомо, що 23 липня 2023 року, в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом Батьківщини, загинув навідник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, солдат Олександр Свись», - зазначив він.А 30 вересня 2023 року тіло військовослужбовця було опізнано. Олександр Свись – 1982 року народження і проживав у селі Льотниче.«Приношу щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя», - зазначив голова громади.Про дату та час поховання буде повідомлено згодом.