Опізнали тіло загиблого воїна з Волині Олександра Свися

Опізнали тіло загиблого воїна з Волині Олександра Свися
У боях на Запоріжжі загинув волинянин Олександр Свись. Нині його тіло було опізнано.

Про це у фейсбуці повідомляє голова Зимнівської громади В’ячеслав Католик.

«З сумом повідомляю про втрату ще одного Захисника. Стало відомо, що 23 липня 2023 року, в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом Батьківщини, загинув навідник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, солдат Олександр Свись», - зазначив він.
Опізнали тіло загиблого воїна з Волині Олександра Свися

А 30 вересня 2023 року тіло військовослужбовця було опізнано. Олександр Свись – 1982 року народження і проживав у селі Льотниче.

«Приношу щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя», - зазначив голова громади.

Про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: загиблі, війна
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