Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2





Про це повідомляє



"Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.



У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польська компанія відремонтувала партію танків Leopard 2 і вже передала Україні. Нині триває робота над іншими бойовими машинами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Polska Grupa Zbrojeniowa."Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

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