Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2
Сьогодні, 18:45
Польська компанія відремонтувала партію танків Leopard 2 і вже передала Україні. Нині триває робота над іншими бойовими машинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Polska Grupa Zbrojeniowa.
"Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.
У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Polska Grupa Zbrojeniowa.
"Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.
У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.
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