Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2

Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2
Польська компанія відремонтувала партію танків Leopard 2 і вже передала Україні. Нині триває робота над іншими бойовими машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною", - йдеться у повідомленні.
Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.
Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2

У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.
Україна отримала від Польщі відремонтовані танки Leopard 2

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Теги: війна, ЗСУ
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