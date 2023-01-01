У центрі онкології на Волині невдовзі запрацює нове обладнання

У Волинському центрі онкології незабаром розпочне роботу новий сучасний апарат для боротьби із раком – система лінійного прискорювача, що придбано за державні кошти.Про це повідомляє ВСН.Тендер на закупівлю системи лінійного прискорювача на замовлення Міністерства охорони здоров’я, зокрема для Волинського центру онкології, оголошували вже кілька разів, не один рік поспіль, проте згодом скасовували. Цього разу переможця все-таки визначили та з рекордною економією для бюджету. Очікувана вартість для 15 апаратів (у 15 областей України) була понад 1 мільярд гривень, а фінальна майже удвічі менша – 541 мільйон гривень. У такій кількості медобладнання закуповується централізовано державним коштом вперше.Станом на зараз відділення променевої терапії у Волинському обласному центрі онкології КП «ВОКЛ» працює зі значним перенавантаженням. Медичний директор Волинського обласного центру онкології КП «ВОКЛ»зазначив, що при дозвільних нормах до 30 пацієнтів, щоденно на лінійному прискорювачі отримують лікування понад 55.«Наразі променева терапія проводитьтся на: гамма-апараті АГАТ-С (1979 року випуску), апарат для брахітерапії (1992 року випуску), апарати для рентгентерапії¨РУМ-17(1994 року виписку) та MFT-60 (1981 року випуску), лінійному прискорювачі UNIQUE Power «Varian Medical Systems» (2013 року випуску). Через значне навантаження медична апаратура для проведення променевої терапії часто виходить з ладу, гамма апарати - технічно вичерпали свої можливості, постійні ремонти малоефективні. В разі технічної несправності хоча б одного з наявних апаратів значно ускладнюється або призупиняється один з необхідних етапів спеціалізованого лікування, що в цілому впливає на ефективність лікувального процесу онкологічних пацієнтів», - зазначив директор Волинського обласного центру онкології КП «ВОКЛ» Юрій Малімон.За минулий рік променеву терапію отримали 1370 пацієнтів, за 8 місяців нинішнього року - 987. Більше половини тих, хто потребує променевої терапії, отримує лікування на застарілому, у порівнянні з лінійним прискорювачем, гамма-апараті, що призводить до більшої кількості післяпроменевих ускладнень. У Волинському обласному центрі онкології КП «ВОКЛ» кажуть: наразі у зв’язку зі зниженням ефективності дози джерела опромінення значно збільшився час проведення сеансу променевої терапії.«В обласному центрі онкології наявний придатний пустий бункер, в якому після реконструкції можна розмістити новий сучасний лінійний прискорювач, що значно зекономить кошти, аніж якби ми будували під апарат нове приміщення. Також для роботи лінійного прискорювача необхідно встановлення ще одного комп’ютерного томографа, який буде виконувати функцію плануючої системи», - розповів Юрій Малімон.Такий апарат дозволить за допомогою рентгенівського або гамма-випромінювання впливати безпосередньо на ракові клітини чи пухлини у внутрішніх органах пацієнта, знищуючи або зупиняючи їх ріст і намагаючись мінімізувати пошкодження здорових тканин. Таким чином лікування важких стадій онкології може відбуватися без хірургічного втручання та з більшою ефективністю.