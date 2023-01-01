Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв

Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв
У жовтні протягом попередніх років повномасштабної війни та АТО/ООС полягли 11 захисників із Нововолинська.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У жовтні минулого року Нововолинська громада втратила вісім Героїв: Руслана Байрамова, Андрія Кицюка, Ігоря Коптюка, Андрія Кушнерука, Юрія Міхєєва, Ігоря Бричка, Петра Корнійчука та Олексія Лєпіна.

Під час антитерористичної операції у 2015 році загинув Анатолій Артеменко, у 2016 році - Віктор Рупа та Олександр Смирнов.

«Низький уклін і Царство Небесне Героям. Бережемо добру та світлу пам’ять про кожного з них», - зазначив Карпус.
Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв
Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв

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Теги: загиблі, війна
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