Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв
Сьогодні, 19:41
У жовтні протягом попередніх років повномасштабної війни та АТО/ООС полягли 11 захисників із Нововолинська.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У жовтні минулого року Нововолинська громада втратила вісім Героїв: Руслана Байрамова, Андрія Кицюка, Ігоря Коптюка, Андрія Кушнерука, Юрія Міхєєва, Ігоря Бричка, Петра Корнійчука та Олексія Лєпіна.
Під час антитерористичної операції у 2015 році загинув Анатолій Артеменко, у 2016 році - Віктор Рупа та Олександр Смирнов.
«Низький уклін і Царство Небесне Героям. Бережемо добру та світлу пам’ять про кожного з них», - зазначив Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У жовтні минулого року Нововолинська громада втратила вісім Героїв: Руслана Байрамова, Андрія Кицюка, Ігоря Коптюка, Андрія Кушнерука, Юрія Міхєєва, Ігоря Бричка, Петра Корнійчука та Олексія Лєпіна.
Під час антитерористичної операції у 2015 році загинув Анатолій Артеменко, у 2016 році - Віктор Рупа та Олександр Смирнов.
«Низький уклін і Царство Небесне Героям. Бережемо добру та світлу пам’ять про кожного з них», - зазначив Карпус.
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