На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум

На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум
Правоохоронці викрили під час одержання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту міської ради.

Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на СБУ.

Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.

Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабара – 1,4 млн грн.

Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Загальна сума хабара – 2,13 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс долара більше не фіксований: Нацбанк перейшов до гнучкої системи
02 жовтень, 22:36
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 жовтня
02 жовтень, 21:00
На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум
02 жовтень, 20:45
Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв
02 жовтень, 19:41
У центрі онкології на Волині невдовзі запрацює нове обладнання
02 жовтень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України
02 жовтень, 23:29
 0
100-річна ветеранка УПА "Леся" розповіла, як рятувала повстанців у волинських лісах
02 жовтень, 23:15
 0
Курс долара більше не фіксований: Нацбанк перейшов до гнучкої системи
02 жовтень, 22:36
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 жовтня
02 жовтень, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8