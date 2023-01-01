На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум
02 жовтень, 20:45
Правоохоронці викрили під час одержання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту міської ради.
Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на СБУ.
Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.
Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.
Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабара – 1,4 млн грн.
Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума хабара – 2,13 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на СБУ.
Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.
Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.
Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабара – 1,4 млн грн.
Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума хабара – 2,13 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс долара більше не фіксований: Нацбанк перейшов до гнучкої системи
02 жовтень, 22:36
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 жовтня
02 жовтень, 21:00
На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум
02 жовтень, 20:45
Сумний жовтень: громада на Волині втратила 11 Героїв
02 жовтень, 19:41
У центрі онкології на Волині невдовзі запрацює нове обладнання
02 жовтень, 19:20
Медіа