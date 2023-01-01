На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера Сум





Про це повідомили



Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.



Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.



Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабара – 1,4 млн грн.



Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.



Загальна сума хабара – 2,13 млн грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці викрили під час одержання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту міської ради.Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на СБУ.Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабара – 1,4 млн грн.Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.Загальна сума хабара – 2,13 млн грн.

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