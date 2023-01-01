Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 жовтня

З ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі +9-11°, вдень - до +23°.Максимальна температура цього дня була зафіксована у 2001 році і сягнула +25,4°. Найхолодніше 3 жовтня було у 1979 році - температурний режим сягнув нижче нуля, до -3,6°.Народний прогноз погоди: День, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний – близько холоднеча; південний – до тепла; західний – до скорих дощів, а східний – до ясної погоди.