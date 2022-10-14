На Волині збирають гроші на авто для аеророзвідки
Сьогодні, 19:01
Волинська журналістка Ольга Булковська оголосила про збір коштів на автомобіль для аеророзвідки у підрозділ Сил оборони, де служить її син.
Про це вона написала у фейсбуці.
За словами журналістки, наразі вже вдалося зібрати 11 тисяч гривень із загалом потрібних 300 тисяч. Вона опублікувала світлину однієї із автівок після ворожого прильоту.
«Прильот припав на завершення завдання. Двоє з чотирьох отримали важкі поранення. Тому ціна перемоги - то не кошти. Але ви можете допомогти її наблизити», - зазначила Ольга Булковська.
Задонатити можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
Номер картки банки:
5375 4112 0963 3911
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Про це вона написала у фейсбуці.
За словами журналістки, наразі вже вдалося зібрати 11 тисяч гривень із загалом потрібних 300 тисяч. Вона опублікувала світлину однієї із автівок після ворожого прильоту.
«Прильот припав на завершення завдання. Двоє з чотирьох отримали важкі поранення. Тому ціна перемоги - то не кошти. Але ви можете допомогти її наблизити», - зазначила Ольга Булковська.
Задонатити можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
Номер картки банки:
5375 4112 0963 3911
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