На Волині збирають гроші на авто для аеророзвідки

Волинська журналісткаоголосила про збір коштів на автомобіль для аеророзвідки у підрозділ Сил оборони, де служить її син.Про це вона написала у фейсбуці.За словами журналістки, наразі вже вдалося зібрати 11 тисяч гривень із загалом потрібних 300 тисяч. Вона опублікувала світлину однієї із автівок після ворожого прильоту.«Прильот припав на завершення завдання. Двоє з чотирьох отримали важкі поранення. Тому ціна перемоги - то не кошти. Але ви можете допомогти її наблизити», - зазначила Ольга Булковська.