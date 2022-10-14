На Волині збирають гроші на авто для аеророзвідки

На Волині збирають гроші на авто для аеророзвідки
Волинська журналістка Ольга Булковська оголосила про збір коштів на автомобіль для аеророзвідки у підрозділ Сил оборони, де служить її син.

Про це вона написала у фейсбуці.

За словами журналістки, наразі вже вдалося зібрати 11 тисяч гривень із загалом потрібних 300 тисяч. Вона опублікувала світлину однієї із автівок після ворожого прильоту.
На Волині збирають гроші на авто для аеророзвідки

«Прильот припав на завершення завдання. Двоє з чотирьох отримали важкі поранення. Тому ціна перемоги - то не кошти. Але ви можете допомогти її наблизити», - зазначила Ольга Булковська.

Задонатити можна за цими реквізитами:

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Теги: донати, ЗСУ
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