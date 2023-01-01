Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам





Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС Волині.



Андреас Берчі – пожежник на заслуженому відпочинку зі швейцарського міста Вайслінгена - подбав про автомобіль для луцьких колег і сам доправив його до місця призначення.



Передача транспортного засобу відбулася у 25-й Державній пожежно-рятувальній частині міста Луцька.



Рятувальники провели для пана Андреаса екскурсію підрозділом.







Нагадаємо, від 24 жовтня ГУ ДСНС Волині очолює Мирослав Дем’янчук.

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