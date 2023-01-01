Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам

Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам
Сьогодні, 27 жовтня, на потреби рятувальників 1-го Державного пожежно-рятувального загону благодійник зі Швейцарії передав пікап Nissan NP300.

Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС Волині.

Андреас Берчі – пожежник на заслуженому відпочинку зі швейцарського міста Вайслінгена - подбав про автомобіль для луцьких колег і сам доправив його до місця призначення.

Передача транспортного засобу відбулася у 25-й Державній пожежно-рятувальній частині міста Луцька.

Рятувальники провели для пана Андреаса екскурсію підрозділом.



Нагадаємо, від 24 жовтня ГУ ДСНС Волині очолює Мирослав Дем’янчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину
Сьогодні, 18:00
У Луцьку 75 квартир лишилися без газу
Сьогодні, 17:36
Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам
Сьогодні, 17:30
В Україні офіційно скоротили термін проходження ВЛК
Сьогодні, 17:25
На Волині судять лісоруба: підозрюють у вирубці вільх на 630 тисяч гривень
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
Призначили нового керівника ДСНС Волині Призначили нового керівника ДСНС Волині
26 жовтень, 12:15
На Волині рятувальники витягли з болота швидку, що їхала до лікарні На Волині рятувальники витягли з болота швидку, що їхала до лікарні
26 жовтень, 11:38
Пожежі на Волині: горів будинок, господарська споруда та сміття Пожежі на Волині: горів будинок, господарська споруда та сміття
25 жовтень, 10:40
На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони
20 жовтень, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
Сьогодні, 23:09
 0
Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
Сьогодні, 21:45
 0
У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8