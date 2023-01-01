Луцький суд розглядає скандальну справу ексдиректора скансена

Олександра Середюка.



Екскерівника обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину він не визнає, повідомляє



У суді прокурор Юрій Леськів під час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008-го року видав наказ-розпорядження про своє преміювання.



"По 31 грудня 2021 року він безпідставно отримував надбавки до заробітної плати за науковий ступінь в загальній сумі 111 тисяч 399 гривень 56 копійок, що надходило з коштів державного бюджету, чим привласним чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив прокурор.







Інтереси музею у суді представляв нинішній директор скансену Роман Ковальчук. З його слів, він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків: "Вважаю, що ці кошти нам потрібні, тому що в нас обмежене фінансування".



Суддя Оксана Данелюк ухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства ВолиніЕкскерівника обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину він не визнає, повідомляє Суспільне У суді прокурорпід час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008-го року видав наказ-розпорядження про своє преміювання."По 31 грудня 2021 року він безпідставно отримував надбавки до заробітної плати за науковий ступінь в загальній сумі 111 тисяч 399 гривень 56 копійок, що надходило з коштів державного бюджету, чим привласним, шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив прокурор.Інтереси музею у суді представляв нинішній директор скансену. З його слів, він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків: "Вважаю, що ці кошти нам потрібні, тому що в нас обмежене фінансування".Суддяухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада.

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