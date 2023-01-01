Луцький суд розглядає скандальну справу ексдиректора скансена
Сьогодні, 18:34
У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Середюка.
Екскерівника обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину він не визнає, повідомляє Суспільне.
У суді прокурор Юрій Леськів під час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008-го року видав наказ-розпорядження про своє преміювання.
"По 31 грудня 2021 року він безпідставно отримував надбавки до заробітної плати за науковий ступінь в загальній сумі 111 тисяч 399 гривень 56 копійок, що надходило з коштів державного бюджету, чим привласним чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив прокурор.
Інтереси музею у суді представляв нинішній директор скансену Роман Ковальчук. З його слів, він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків: "Вважаю, що ці кошти нам потрібні, тому що в нас обмежене фінансування".
Суддя Оксана Данелюк ухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада.
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Екскерівника обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину він не визнає, повідомляє Суспільне.
У суді прокурор Юрій Леськів під час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008-го року видав наказ-розпорядження про своє преміювання.
"По 31 грудня 2021 року він безпідставно отримував надбавки до заробітної плати за науковий ступінь в загальній сумі 111 тисяч 399 гривень 56 копійок, що надходило з коштів державного бюджету, чим привласним чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив прокурор.
Інтереси музею у суді представляв нинішній директор скансену Роман Ковальчук. З його слів, він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків: "Вважаю, що ці кошти нам потрібні, тому що в нас обмежене фінансування".
Суддя Оксана Данелюк ухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада.
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