Асоціацію футболу Волині очолив Кварцяний

Віталія Кварцяного.



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У п'ятницю, 27 жовтня, під час позачергової Конференції ГС «Асоціація футболу Волині» у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулися вибори голови Асоціації футболу Волині. Асоціація діє з жовтня 1997 року, нею керував Ігор Безуглий, згодом - Василь Столяр, а 10 останніх років посаду голови займає Віталій Кварцяний.



На посаду голови Асоціації футболу Волині претендували два учасника: Віталій Кварцяний та Віктор Мацюк.



Відомий нападник Віктор Мацюк грав за хмельницьке «Поділля», донецький «Шахтар» та «Волинь». Після закінчення кар'єри футболіста виступав за аматорські клуби: у 2006 році став переможцем Кубку Волинської області у складі берестечківського «Стиру», у 2008 грав у аматорському чемпіонаті України за оржівський ОДЕК, у 2009 - за аматорський клуб із Львівської області «Карпати». Спробував свої сили Віктор Мацюк і у міні-футболі, зігравши за ковельський «Аперкот». З 2013 року працює тренером ДЮФШ «Волинь», команда якої паралельно виступає у аматорському чемпіонаті області.



«Ухвалив рішення подати свою кандидатуру на посаду голови Асоціації футболу Волині, хочу покращувати та популяризувати, надавати масовості футболу Волині. Розвивати дитячий та юнацький футбол, виводити футбольну інфраструктуру на новий рівень», - розповів Віктор Мацюк.



Голова реєстраційної комісії Василь Кохановський розповів, що на конференцію прибуло 58 делегатів з 60 затверджених, тож рішення, які приймуть під час засідання, є повноважними.



Заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук назвав футбол одним з наймасовіших і найпопурярніших видів спорту у нашому регіоні:



«Я постійно слідкую за новинами нашої дитячої футбольної ліги, свого часу я працював у цій сфері, тому завжди підтримую її. Великий вклад у її розвиток зробив саме Віталій Кварцяний».



Заслужений тренер Україний Віталій Кварцяний під час своєї промови акцентував, що зараз для розвитку футболу непростий час, проте потрібно зосередитися на розвитку цього виду спорту у регіоні попри труднощі:



«Зараз непростий час для футболу, спочатку ковід, тепер війна. Проте ми продовжуємо жити та будемо підвищувати футбольний рівень Волині. Віримо в перемогу та віримо у розвиток нашого футболу».



Начальник Військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павло Боснюк зауважив, що зараз максимальні зусилля потрібно спрямувати на те, щоб підняти футбольний рівень Волині:



«Волинь має неабиякі футбольні традиції. На жаль, в силу різних обставин ми дещо зійшли зі свого шляху. Тому на сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб максимально повернути Волинь на той рівень, який ми мали. Що стосується мене - я все робив, роблю і буду робити для того, щоб наше молоде покоління мало можливість тренуватися на високому рівні».



За результатами конференції майже одноголосно головою Асоціації футболу Волині знову обрали Віталія Кварцяного. «За» проголосувало 44 учасника конференції, а «проти» - лише 4.



Нагадаємо, колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині» Євген Хачеріді поділився спогадами про роботу з Віталієм Кварцяним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На посаду голови Асоціації футболу Волині у Луцьку переобрали колишнього головного тренера ФК «Волинь»Про це пише ВСН У п'ятницю, 27 жовтня, під час позачергової Конференції ГС «Асоціація футболу Волині» у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулися вибори голови Асоціації футболу Волині. Асоціація діє з жовтня 1997 року, нею керував, згодом -, а 10 останніх років посаду голови займає Віталій Кварцяний.На посаду голови Асоціації футболу Волині претендували два учасника: Віталій Кварцяний таВідомий нападник Віктор Мацюк грав за хмельницьке «Поділля», донецький «Шахтар» та «Волинь». Після закінчення кар'єри футболіста виступав за аматорські клуби: у 2006 році став переможцем Кубку Волинської області у складі берестечківського «Стиру», у 2008 грав у аматорському чемпіонаті України за оржівський ОДЕК, у 2009 - за аматорський клуб із Львівської області «Карпати». Спробував свої сили Віктор Мацюк і у міні-футболі, зігравши за ковельський «Аперкот». З 2013 року працює тренером ДЮФШ «Волинь», команда якої паралельно виступає у аматорському чемпіонаті області.«Ухвалив рішення подати свою кандидатуру на посаду голови Асоціації футболу Волині, хочу покращувати та популяризувати, надавати масовості футболу Волині. Розвивати дитячий та юнацький футбол, виводити футбольну інфраструктуру на новий рівень», - розповів Віктор Мацюк.Голова реєстраційної комісіїрозповів, що на конференцію прибуло 58 делегатів з 60 затверджених, тож рішення, які приймуть під час засідання, є повноважними.Заступник голови Волинської обласної радиназвав футбол одним з наймасовіших і найпопурярніших видів спорту у нашому регіоні:«Я постійно слідкую за новинами нашої дитячої футбольної ліги, свого часу я працював у цій сфері, тому завжди підтримую її. Великий вклад у її розвиток зробив саме Віталій Кварцяний».Заслужений тренер Україний Віталій Кварцяний під час своєї промови акцентував, що зараз для розвитку футболу непростий час, проте потрібно зосередитися на розвитку цього виду спорту у регіоні попри труднощі:«Зараз непростий час для футболу, спочатку ковід, тепер війна. Проте ми продовжуємо жити та будемо підвищувати футбольний рівень Волині. Віримо в перемогу та віримо у розвиток нашого футболу».Начальник Військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкоюзауважив, що зараз максимальні зусилля потрібно спрямувати на те, щоб підняти футбольний рівень Волині:«Волинь має неабиякі футбольні традиції. На жаль, в силу різних обставин ми дещо зійшли зі свого шляху. Тому на сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб максимально повернути Волинь на той рівень, який ми мали. Що стосується мене - я все робив, роблю і буду робити для того, щоб наше молоде покоління мало можливість тренуватися на високому рівні».За результатами конференції майже одноголосно головою Асоціації футболу Волині знову обрали Віталія Кварцяного. «За» проголосувало 44 учасника конференції, а «проти» - лише 4.Нагадаємо, колишній захисник збірної України, київського «Динамо» та луцької «Волині»про роботу з Віталієм Кварцяним.

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