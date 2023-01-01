На Волині прикордонну смугу віддали у комунальну власність

На Волині прикордонну смугу віддали у комунальну власність
Суд повернув у державну власність близько 11,5 га прикордонної смуги на Волині, яку перед тим Держгеокадастр зареєстрував як комунальну.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовною заявою в інтересах держави в особі обласної військової адміністрації щодо повернення у державну власність майже 11,5 га земель в межах прикордонної смуги у Ковельському районі на Волині.

Позов стосувався скасування за сільською радою державної реєстрації права комунальної власності на ці землі. Орієнтована їх вартість становить майже 90 млн грн.

Встановлено, що попри те, що ці ділянки належать до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування.

Суд погодився із доводами прокурора, скасував держреєстрацію, визнавши ці землі такими, що належать державі.

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Теги: суд, Волинь
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